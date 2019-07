La SNCB a annoncé la suppression de plusieurs trains en prévention aux "conditions caniculaires" ce vendredi. En raison d'une grève, seuls trois trains sur cinq rouleront samedi.

La SNCB prend une série de mesures préventives pour assurer le bon déroulement du trafic ferroviaire vendredi malgré les températures élevées. Un incident n'est toutefois pas à exclure, a indiqué le porte-parole Dimitri Temmerman. Jeudi, la circulation des trains a été fortement perturbée par la chaleur mais les trains roulent à nouveau partout vendredi.

Vendredi

La SNCB a décidé de supprimer 27 trains non pourvus d'air conditionné durant les heures de pointe: 15 le matin et 12 le soir.

Par ailleurs, plus aucun train diesel ne circulera à partir de 10 heures, afin d'éviter les incidents techniques comme la surchauffe des moteurs. Six liaisons sont touchées: entre Charleroi et Couvin, Hasselt et Mol, Hasselt et Hamont, Gand et Eeklo, De Pinte et Renaix, et Melle et Grammont. Des bus de remplacement seront mis en place.

Dimitri Temmerman conseille aux voyageurs de consulter le planificateur de voyage et d'écouter attentivement les annonces dans les gares.

Voici la liste des trains supprimés:

7001 Ostende 05:39 – Schaerbeek

7002 Ostende 06:39 – Schaerbeek

7954 Courtrai 06:29 – Bruxelles-Midi

7902 Courtrai 06:44 – Schaerbeek

7009 Poperinge 06:50 – Schaerbeek

7013 Saint-Nicolas 07:19 – Schaerbeek

7401 Liège-Guillemins 07:24 – Bruxelles-Midi

7094 Termonde 07:20 – Bruxelles-Midi

7012 Gand-St-Pierre 06:56 – Schaerbeek

7800 Quiévrain 05:30 – Schaerbeek

7515 Mouscron 07:06 - Schaerbeek

7724 Châtelet 07:30 – Schaerbeek

7305 Tongres 06:25 – Bruxelles-Midi

7971 Grammont 05:11 – Denderleeuw

7973 Grammont 06:14 – Gand-St-Pierre

7016 Alost 07:51 – Bruxelles-Midi

7215 Hasselt 07:07 – Anvers-Central

8974 Gand-St-Pierre 17:44 – Grammont

8305 Bruxelles-Midi 15:59 – Tongres

8400 Bruxelles-Midi 16:03 – Liège-Guillemins

8001 Schaerbeek 16:23 – Bruges

8002 Schaerbeek 17:24 – Bruges

8092 Bruxelles-Midi 16:25 - Termonde

8014 Schaerbeek 16:39 – Gand-St-Pierre

8800 Schaerbeek 15:45 – St-Ghislain

8515 Schaerbeek 16:50 – Mouscron

8723 Schaerbeek 16:59 – Châtelet

8955 Schaerbeek 17:37 – Courtrai

8013 Schaerbeek 17:12 – Saint-Nicolas

8015 Bruxelles-Midi 16:11 – Alost

Samedi

Le trafic ferroviaire sera également perturbé ce samedi 27 juillet. À partir de 3h du matin et pendant vingt-quatre heures, l'offre sera réduite à trois trains sur cinq. Attention, dans une série de gare plus petites, peu de trains (voire aucun) ne s'arrêteront. La plupart des trains IC rouleront depuis et vers la côte et l’offre de trains vers le festival Tomorrowland et les « Gentse Feesten » sera aussi assurée. Dès ce vendredi matin, les voyageurs peuvent consulter ce service alternatif via le planificateur de voyage en ligne de la SNCB.