La manifestation anti-raciste qui s’est déroulée dimanche à Bruxelles fait couler beaucoup d’encre. Entre liberté d’expression, actualité brûlante et situation sanitaire, comment se positionner sur l’organisation d’un tel rassemblement ? Si chacun est libre d’avoir son avis sur la question, on peut s'interroger sur les conséquences d’un tel rassemblement en pleine épidémie et après des mois de confinement, sans pour autant remettre en question la cause défendue.

L’absence de distanciation sociale a en effet provoqué une avalanche de critiques. Mais au vu des conditions actuelles, existe-t-il réellement un risque de rebond du virus ? Pour les experts que nous avons interrogé, il y a trois facteurs à prendre en compte. Tout d’abord, les conditions climatiques. “C’est assez complexe comme situation, c’est clair que cela va à l’encontre de toutes les mesures de précaution qu’on répète depuis des mois. Maintenant, il y a des facteurs de pondération à prendre en compte.