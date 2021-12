Des averses hivernales pourraient donner lieu à une couche de neige fraîche de 1 à 4 cm sur une partie des provinces de Namur, Liège et Luxembourg, au-dessus de 300 à 400 m, précise l'IRM.

Ce dernier prévoit peu de risques liés à la neige et au verglas dans les autres régions, mais des plaques de givre ou de glace pourraient éventuellement se former très localement sur les ponts et les viaducs.