Au sud du sillon Sambre et Meuse, des précipitations hivernales tomberont sous forme de neige avec des accumulations de 2 à 5 cm, voire localement plus sur les crêtes de l'Ardenne.



Ailleurs, il s'agira de neige fondante ou de neige tenant au sol en beaucoup d'endroits, avec alors une possibilité d'accumulations de 1 à localement 4 cm. Ces chutes de neige pourront parfois atteindre une intensité de 1 à 3 cm en 6 heures. Des plaques de glace pourraient également se former, notamment en Ardenne où les températures seront négatives, et sur le nord-ouest du pays. En raison de ces prévisions, la Cellule d'Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route, reste activée. "La vigilance est toujours renforcée et la situation sur le réseau routier wallon continue de faire l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates." Il est donc recommandé à tous les usagers de rester prudent et vigilant, en particulier sur le réseau secondaire.