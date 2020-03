Débordé par les demandes de dépistage, le laboratoire de référence de l’hôpital universitaire de Leuven va être soutenu par cinq autres hôpitaux. De son côté, Erwin attend toujours le résultat de son dépistage.

Tout juste revenu du Nord de l'Italie ce samedi 29 février où il était en vacances au ski, Erwin présentent certains symptômes (toux, fièvre, maux de gorge) pouvant faire penser à une éventuelle contamination au Coronavirus de type Covid-19. Dès le lendemain, il décide donc de contacter le service médical de garde.

"Après plusieurs appels du émdecin et des questionnaires par téléphone, ils se sont donc présentés à mon domicile pour effectuer le prélevement de dimanche soir. Et un mesure de confinement de 7 jours a été décidée". Mais depuis, plus rien. Aucunes nouvelles. Erwin Gérard attend déspérement une réponse. "C'est mon médecin traitant qui a pris le relai ce lundi mais n'arrive pas à avoir le moindre résultat d'analyse. En attendant, je suis confiné seul chez moi et prêt à faire face", raconte-t-il.



