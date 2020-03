Deux alcoologues mettent en garde: "le confinement a tendance à augmenter la consommation d’alcool des personnes qui ont déjà cette habitude et peut devenir dangereuse pour les autres, il y a donc quelques recommandations à suivre".

Si l'heure est à l'isolement et au confinement chez soi pour l'ensemble de la population belge, il faut bien trouver des activités qui permettent de s'évader de notre quotidien. Et après une journée de télétravail avec des enfants à gérer sur le côté, ou quand on se retrouve d'un coup seul chez soi, prendre un petit verre de vin (ou deux) permet de s'échapper un instant de son quotidien.

D'ailleurs, pour pallier la solitude, les whatsapéro, les skypéros ou apéro-Facetime (les apéritifs en visioconférence) fleurissent sur la toile et remplacent les regroupements entre amis dans les bars ou les boîtes de nuit, qui sont eux désormais interdits. Derrière ces nouvelles habitudes de consommation, doit-on s'inquiéter de l'état de santé (et de celle du foie) de nos compatriotes ?

(...)