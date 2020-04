Le Conseil national de sécurité (CNS) s'est réuni une nouvelle fois ce mercredi 15 avril. Au menu des discussions débutées à 14h30 figuraient plusieurs points importants. La Première ministre, les ministres-Présidents des entités fédérées, les ministres compétents et des experts devaient se mettre d'accord sur la suite du confinement en Belgique. Étaient également abordés, entre autres, la réouverture de certains magasins et le port du masque pour toute la population.

Comme à l’accoutumée, la Première ministre, Sophie Wilmès s’exprime une fois la réunion terminée, au cours d’une conférence de presse. Cette dernière annonce les mesures sur lesquelles s’est mis d’accord le CNS.

"Ce qui vous est demandé au quotidien est ardu, notre pays n'avait pas connu 'épreuve aussi grande depuis la seconde guerre mondiale et pourtant nous venons à bout du virus petit à petit", a débuté Sophie Wilmès, soulignant tout de même que le nombre de personnes en soins intensifs reste élevé.

Un dépistage massif est en cours dans les maisons de repos. "Ce testing permet d'apporter un éclairage plus précis sur le nombre de décès dans les maisons de repos", a ajouté la Première ministre. La Belgique a fait le choix d'être la plus transparente possible sur le nombre de décès, selon Sophie Wilmès, mais les chiffres seraient toutefois parfois surévalués.

"Dans un contexte de manqué généralisé, nous avons réussi à commander plus de 134 millions de masques chirurgicaux et 54 millions de masques FFP2", a salué la libérale.



Voici les mesures adoptées par le CNS: