Dans leur rapport, les experts avancent trois conditions qui doivent être respectées avant tout déconfinement. La première, celle concernant la situation dans les hôpitaux qui doit continuer à évoluer positivement (on parle d’un plafond de 200 nouvelles admissions par jour à ne pas dépasser).

"Très clairement, la prudence sera de mise durant la stratégie à suivre. De plus, on se rend compte que le pourcentage de la population qui a fait son immunité est très faible, on parle de 3% et maintenant, on doit être à 5. S'il faut arriver à 69% de personnes immunisées, je vous laisse imaginer les dégâts en terme de mortalité. La seule solution pour limiter les transmissions, c'est de reprendre certaines composantes de notre vie quotidienne de façon progressive. Mais pour y arriver, il faudra maintenir tous les dispositifs de sécurité" , indique Marius Gilbert, épidémiologiste à l'ULB et membre du groupe d’Experts en charge de l’Exit Strategy (GEES) afin de préparer le déconfinement.