Le casino d'Ostende, le plus important en Flandre, va changer d'exploitant. Jurgen De Munck, un homme d'affaires de Knokke, déjà propriétaire du casino de Dinant et d'une entreprise qui fournit des logiciels aux casinos, va pouvoir exploiter dès l'été 2021 le casino d'Ostende pour une durée de 15 ans, rapporte mardi De Tijd.

La ville d'Ostende n'a donc pas reconduit le bail du groupe français Partouche, présent depuis plus de 16 ans en tant que (co)propriétaire du casino. Le groupe avait encore investi quatre millions d'euros pour rénover en profondeur l'espace de jeux.

Dans une réaction au Tijd, Partouche s'interroge sur la manière dont l'ancienne administration communale, pilotée par le bourgmestre sp.a Johan Vande Lanotte, a mis fin au partenariat en dernière minute. Les Français se préparent à une bataille juridique.

Jurgen De Munck balaie les critiques. "D'après moi, c'est la procédure la plus transparente et honnête que j'ai vue récemment. Seule l'offre la plus élevée a été retenue." Celle-ci rapportera chaque année à la cité balnéaire quelque 600.000 euros de concession, outre un montant unique de 6,7 millions d'euros.