“Certains ne reçoivent pas leur convocation quand d’autres ne savent pas qu’ils peuvent y aller sans”: de nombreuses lacunes sont pointées du doigt concernant l’organisation de la troisième dose de vaccination. Les régions vont d’ailleurs renvoyer un courrier aux principaux intéressés, le premier étant jugé trop proche de la convocation pour la première dose.



La vaccination concernant la troisième dose chez les seniors bat de l'aile à Bruxelles et en Wallonie. Contrairement à la Flandre qui présente un taux supérieur à 70% chez les plus de 65 ans, le taux de couverture dans la région wallonne et la capitale ne décolle pas vraiment. La première cause de ce retard serait liée à la communication des autorités.

“Il faut être clair sur le fait que c’est une dose de rappel, pointe du doigt Sabine Stordeur, co-responsable de la task force vaccination. Les régions vont d’ailleurs lancer une invitation écrite car le premier envoi était trop proche de la première convocation, elle n’était donc pas assez différenciée. On va ré-inviter les personnes à aller recevoir leur troisième dose, il y a eu pas mal de confusion et des gens pensaient que c’était une erreur. Certains avaient l'impression d’être ré-invités pour la première dose. On va davantage spécifier que c’est un rappel. Un courrier explicatif par rapport au CST sera également envoyé directement au domicile dans le but de fluidifier la communication”.

