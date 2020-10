On le sait désormais, les vacances de la Toussaint sont prolongées de deux jours, jusqu’au 11 novembre inclus, pour tous les élèves en Belgique. Et c’est un casse-tête et un objet de stress pour de nombreux parents qui ne peuvent même pas confier leurs enfants aux grands-parents, aux voisins ou compter sur la débrouille entre parents, à cause de la limitation stricte des contacts sociaux. Alors, légalement, de quelles options les travailleurs disposent-ils pour faire face à cette situation inédite ? Il existe en effet des possibilités légales dans le cadre d’une entreprise. Laura Couchard, conseillère juridique chez Acerta, nous a donné un aperçu des options.

Option 1 : Le congé légal ou congé sans solde

Si vous avez encore des jours de congé, vous pouvez les utiliser pour combler les jours supplémentaires. " Si vous avez déjà pris vos jours de congé, vous pouvez demander un jour de congé sans solde. Dans les deux cas, votre employeur doit donner son accord. "

Option 2 : Combiner travail à domicile et garde des enfants

" Cette possibilité n’est quand même pas évidente dans toutes les situations en raison de la continuité des activités de l’entreprise. Les travailleurs peuvent éventuellement demander un horaire adapté à leur employeur ."

Option 3 : Le chômage temporaire corona

" Via ce système, vous pouvez vous absenter du travail lorsqu’il n’y a pas d’autre solution. L’école de votre (vos) enfant(s) doit attester la fermeture complète ou partielle via l’attestation de fermeture de l’Onem ." Ce n’est, du reste, pas applicable pour la période de vacances initiale, c’est-à-dire du 2 au 6 novembre inclus).

Option 4 : Le crédit-temps ou congé parental

Tant le crédit-temps que le congé parental sont soumis à une procédure stricte. La demande de crédit-temps ou de congé parental doit être introduite quelques mois à l’avance. Ce n’est que lorsque votre employeur donne explicitement son accord que le crédit-temps ou le congé parental peut être pris immédiatement (ou plus rapidement). C’est donc une option qui ne fonctionnera pas dans ce cas précis…