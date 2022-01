Il a indiqué dimanche, lors d'une allocution à la presse, ne pas envisager pour le moment de s'installer à Gand, où les rumeurs le portaient ces derniers mois. Avec son jeune âge, la très rapide élection à la présidence du parti, la participation à la formation du gouvernement et le boulot de député flamand, il n'avait pas eu le temps de s'installer localement, a-t-il expliqué en substance. Or, le choix du lieu d'ancrage, pour une figure de proue de parti, est éminemment politique.

"Aujourd'hui, j'ai fait un choix positif, le choix de Saint-Nicolas", a-t-il déclaré. Gand, la grande ville de Flandre orientale, est actuellement entre de bonnes mains, estime-t-il. "Je suis né et ai grandi à Saint-Nicolas. La ville a ses problèmes, et une gestion faible (la majorité combine la N-VA, Groen et l'Open Vld, NDLR)". L'endroit nécessite un renouvellement, ce qui a poussé le jeune président de parti à annoncer dimanche que les conseillers communaux socialistes Christel Geerts, sa mère, et Gaspard Van Peteghem seront remplacés après l'été par Steve Vonck et Sara Salarkiya.