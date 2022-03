Lundi soir, le gouvernement fédéral a décidé d’appliquer une série de mesures fiscales pour aider les Belges à traverser la crise énergétique. Comme pour l’électricité, la TVA sur le gaz est baissée à 6 %, ceux qui se chauffent au mazout recevront un chèque de 200 euros, le plein de diesel ou d’essence coûtera 0,175 euros par litre moins cher et le tarif social élargi est prolongé. Conner Rousseau s’en félicite.

"On demande cela depuis longtemps, commente le président de Vooruit. L’énergie est un produit de base. Qui ose dire à quelqu’un qui allume son chauffage qu’il s’agit d’un luxe ? Qui ose dire à quelqu’un qui utilise sa machine à laver que c’est un produit de luxe ? Ce sont des choses essentielles, et dont on ne peut se passer. Par principe, Vooruit est pour baisser la TVA sur l’énergie à 6 %. La mesure sera réévaluée en septembre, mais je suis certain qu’on pourra prolonger la mesure : l’énergie est et restera un produit de base et les prix ne vont pas baisser."

(...)