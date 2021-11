"C'était un triste anniversaire, mais je tiens à vous remercier tous pour vos nombreux souhaits et messages sympathiques. Vous êtes fantastiques et vous me donnez la force de continuer à me battre chaque jour", peut-on lire dans un message posté sur la page Facebook de Conner Rousseau, qui fêtait ses 29 ans ce samedi. Le message est accompagné d'une photo du président de Vooruit sur un lit d'hôpital.

Selon Het Nieuwsblad, Conner Rousseau aurait été hospitalisé d'urgence samedi soir en raison d'un kyste situé dans ses reins. "Je vous en dirai plus sur mon admission d'urgence et mon opération en décembre au moment opportun", indique l'homme politique à la fin de son message. Il devait se faire opérer en décembre mais des douleurs aiguës se manifestaient déjà régulièrement.

Contacté par nos confrères, le porte-parole de Vooruit confirme l'information. "Il faut le mettre sous baxter pour contrôler la douleur", a-t-il précisé. Conner Rousseau avait déjà été hospitalisé pour la même raison il y a quinze jours.