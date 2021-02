Il entre dans la salle de réunion du siège du SP.A, des baskets multicolores au pied, un t-shirt/chemise branché sur le dos, l’allure d’un mannequin pour La Redoute. Les francophones connaissent peu Conner Rousseau. L’inverse est vrai. À 28 ans, le président des socialistes flamands fait pourtant figure de phénomène médiatique au nord du pays. King Connah (pseudo Instagram) offre un ravalement de façade à l’image et à la popularité d’un parti alors en souffrance. Il le promet, le 21 mars, le SP.A changera de nom pour Voorruit (NdlR : en avant). Un déménagement au boulevard de l’Empereur suivra le premier mai. TikTok, Facebook live, look décontracté et langage de jeune, etc. L’homme qui a recruté Frank Vandenbroucke adopte un style bien différent de l’austère ministre de la Santé. Sa position sur la vaccination peut constituer un point de bascule.