"Nous sommes favorables à l'utilisation du Ticket lors d'événements plus modestes. Je le vois maintenant des deux côtés. Avec Vooruit au gouvernement, mais maintenant aussi en tant qu'organisateur. Et maintenant je peux voir ce que ces règles signifient dans la pratique. Nous utilisons le Ticket ici aujourd'hui et cela fonctionne. Tout se passe très bien", a-t-il ainsi indiqué à la radio avant de déplorer, "nous n'avons tout simplement pas encore réussi à convaincre tout le monde au gouvernement. C'est dommage."





S'il est favorable à l'utilisation du Covid Safe Ticket pour de plus petits événement, Conner Rousseau trouve cependant qu'un pass sanitaire " à la française" va trop loin. "Essayons-le d'abord pour les événements, puis évaluons-le", ajoute-t-il

A l'antenne de Radio 1 ce vendredi, Conner Rousseau a affirmé son soutien au Covid Safe Ticket qui pourrait selon lui être bien utile pour de plus petits événements, et non pas que pour ceux en plein air réunissant plus de 1500 personnes sans mesures sanitaires à partir du 13 août prochain. Pour affirmer cela, il s'est basé sur sa propre expérience. Il a en effet organisé le festival Walhalla, événément test qui se tient à Saint-Nicolas ce week-end et qui réunit 800 personnes.