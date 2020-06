Retrouvez le direct ici dès le début de la conférence de presse.

Un nouveau Conseil national de sécurité (CNS) se tient ce mercredi 24 juin. Les autorités se sont réunies depuis 9h afin de se mettre d'accord sur les nouvelles mesures de déconfinement mais aussi par rapport aux précautions potentielles à prendre, même si les chiffres restent dans l'ensemble positifs en Belgique.

On attend un potentiel élargissement de la bulle sociale des 10 personnes par semaine maximum, même si les experts du GEES, le groupe d’experts chargés de préparer le déconfinement des Belges, reste très réticent.

Les événements avec maximum 50 personnes devraient être autorisés à partir de juillet. Mais après les dérapages du week-end dernier, où des rassemblements non autorisés (à Flagey et Anderlecht) ont eu lieu, cette norme pourrait être revue, tout comme l'heure de fermeture des cafés et restaurants. Mais tout ceci reste en discussion à l'heure actuelle. L'obligation ou non du port du masque dans certains lieux devrait également être abordé, même si les citoyens n'ont pas encore tous reçu les protections promises par le fédéral.

Pour ce qui est des événements culturels, il devrait y avoir un assouplissement des normes, mais les festivals et autres grands rassemblements resteront interdits jusque fin août, comme cela l'a déjà été annoncé par la Première ministre Sophie Wilmès (MR).

La conférence de presse qui fera suite au CNS devrait avoir lieu dans le début de l'après-midi ce mercredi.

Plus d'informations à venir.

