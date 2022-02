Si vous devez vous rendre quelque part, prévoyez large. C’est ce qu’indiquent Brussels Airport et l’UZ Brussel dimanche. Les voyageurs qui souhaitent relier l’aéroport ou l’hôpital universitaire doivent prendre leurs précautions parce que la capitale est perturbée lundi par l’arrivée du Convoi de la liberté.

"Gardez l’actualité à l’œil, arrivez à l’avance et prenez si possible le train", conseille la porte-parole de l’aéroport, Nathalie Pierard. Environ 12 000 passagers au départ de l’aéroport national de Zaventem sont attendus lundi. La crainte est que des manifestants bloquent les voies d’accès à l’aéroport de Bruxelles-National. La police est déployée pour sécuriser ces accès pour les passagers et employés mais Brussels Airport demande aux voyageurs de bien suivre l’évolution de la situation et de partir suffisamment tôt pour ne pas rater leur vol.

Bien qu’interdits dans la capitale, les véhicules venus de différents points de l’Europe pour manifester notamment contre les mesures sanitaires pourraient également se déployer dans le centre de Bruxelles et plus précisément dans le quartier européen. Raison pour laquelle l’hôpital universitaire UZ Brussel prévient sur son site web qu’il pourrait être difficilement accessible. L’hôpital recommande aux patients de prévoir suffisamment de temps pour arriver à l’heure de leur rendez-vous.

À Paris, le convoi a réuni quelques centaines de véhicules samedi. Une centaine de camping-cars étaient dans le bois de Boulogne, a appris l’AFP. 220 véhicules ont passé la nuit en Seine-et-Marne et 120 dans le Val-d’Oise. Près de 7 000 policiers étaient mobilisés pour les attendre. Au final, les forces de l’ordre ont procédé samedi à Paris à 97 interpellations et 513 verbalisations.