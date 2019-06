Les informateurs bruxellois Laurette Onkelinx, Rudi Vervoort, et Elke Van den Brandt, recevront ensemble, jeudi, les partenaire sociaux de la Région-capitale. Ils rencontreront ensuite, à des moments restant à définir, les représentants du monde associatif.

Côté francophone, les chefs de file du PS bruxellois, Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort, ont achevé mardi après-midi le premier tour des consultations des groupes politiques francophones pour la formation du futur gouvernement bruxellois.

Un contact a également été pris avec Elke Van den Brandt (Groen) qui mène les discussions du côté néerlandophone où les Verts, l'Open Vld et one.brussels-sp.a ont déjà décidé de mener ensemble des discussions en vue de constituer une majorité.

Jeudi, Laurette Onkelinx, Rudi Vervoort, et Elke Van den Brandt recevront ensemble les organisations syndicales, à partir de 10h00, et les organisations patronales, à partir de 14h00.

"D'autres rencontres seront prévues ce vendredi, ainsi qu'en début de semaine prochaine avec le secteur associatif et institutionnel actif dans les domaines du logement, de la mobilité, du climat et de l'environnement et du secteur social-santé" ont-ils annoncé jeudi.

Le calendrier définitif sera, à chaque fois précisé/confirmé la veille.

Ces rencontres auront lieu au BIP, le siège du gouvernement bruxellois, situé 11, Place royale, à 1000 Bruxelles.