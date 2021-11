En Belgique, plus de 400.000 personnes âgées de plus de 45 ans ne sont toujours pas vaccinées. Un chiffre que Catherine Fonck attribue en partie aux fake-news. Pour combattre ces dernières, la députée fédérale propose une méthode plutôt singulière: une approche proactive. "Il faut prendre contact avec des personnes qui ne sont pas vaccinées pour avoir une discussion entre un soignant et une personne non-vaccinée. Il faut écouter les doutes, expliquer, montrer ce qu'on a comme données scientifiques publiées au niveau mondial avec les milliards de vaccins qui ont été administrés. Il faut répondre aux questions individuelles que se posent les victimes de la mésinformation."

Cette approche nécessiterait d'avoir un listing des personnes non-vaccinées.