S'il faudra attendre “plusieurs semaines” d'après l’OMS pour comprendre le niveau de transmissibilité et de virulence du variant qui a d’abord été détecté en Afrique du Sud et nommé B.1.1.529, ce nouveau venu interpelle particulièrement les experts. Plus de 1 200 nouveaux cas en 24 heures ont en effet été enregistrés mercredi en Afrique du Sud, contre une centaine au début du mois. Les autorités redoutent une nouvelle vague de pandémie d’ici la fin de l’année. Seuls 35 % des adultes éligibles sont totalement vaccinés dans ce pays.

