Contaminations Covid qui repartent à la hausse : ce sont les 18-24 ans qui sont les plus touché

Belgique

Depuis la semaine passée, le nombre de contaminations au coronavirus en Belgique est reparti à la hausse. Et ce sont sans surprise les jeunes entre 18 et 24 ans qui sont particulièrement concernés, a annoncé mercredi le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, Yves Van Laethem, lors de la conférence de presse hebdomadaire organisée par Sciensano et le Centre de crise.