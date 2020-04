Elles et ils sont fidèles au poste. Les pharmaciens(ne)s répondent plus que jamais présent(e)s en première ligne face à des clients angoissés et parfois très revendicatifs. Rarement citée par les autorités, la profession est essentielle. Au cœur de la crise du coronavirus, l’Association des pharmaciens de Belgique (APB) a mené, en collaboration avec la VUB, une enquête auprès de la profession (du 15 au 26 mars sur 600 officines). Pour une photographie instantanée du secteur.

" La profession est en première ligne et effectue des efforts considérables au service de la population sans réelle reconnaissance notamment des autorités", déplore Alain Chaspierre, le secrétaire général de l’APB.

(...)