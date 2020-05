Céline est maman d’un petit garçon de trois ans et demi qui meurt d’envie de retourner à l’école. Malgré son envie d’exaucer son souhait, elle ne peut s’empêcher de ressentir de l’inquiétude. "Je me rends bien compte que mon fils a besoin de retrouver une vie sociale en dehors de la famille mais le retour à l’école ne sera pas évident pour autant, explique la jeune maman. Il faudra le préparer à l’idée que son institutrice porte un masque toute la journée. Il faudra lui expliquer beaucoup de choses et ça risque de lui faire peur."

(...)