Le Codeco remballé par le Conseil d’État. Les salles de spectacles peuvent rouvrir. Et bientôt, les cinémas et salles de concert…

Jusqu’ici, le Conseil d’État avait été plutôt un précieux allié du Codeco, en confirmant systématiquement la validité de ses mesures.

Cette fois, c’est le revirement à 180 degrés. L’instance a décidé mardi de suspendre, en partie, les mesures sanitaires imposées par le comité de concertation du 22 décembre dernier au secteur culturel.

Les héros du jour sont les trois coproducteurs du spectacle “Demain, c’était mieux”, une revue satirique de l’actualité qui devait se jouer (et qui in extremis se jouera finalement) ces mardi, mercredi et jeudi au centre culturel d’Auderghem. C’est l’un des coproducteurs de Scranelle Production, Mathieu Pinte, qui avait en son nom saisi le Conseil d’État vu qu’il finançait le projet à hauteur de 28 000 € . “Nous venions de terminer la répétition générale sans savoir si nous pourrions jouer. Et, une demi-heure après, nous apprenions que notre recours avait abouti”, témoigne Christophe Cornet, un des coproducteurs. “C’est l’extase. Et je pense que cela se ressentira dans la prestation des comédiens.”

La juridiction a donc donné droit au recours introduit en extrême urgence dès le 25 décembre, soit deuxtrois jours après le dernier Codeco.

Le requérant contestait l’obligation de fermeture imposée au secteur culturel arguant que la mesure ne figurait pas dans les recommandations rendues la veille par le groupe d’experts GEMS.

Pour lui, il s’agissait dès lors d’un excès de pouvoir et d’une mesure non-proportionnelle, ainsi qu’une atteinte au droit au travail et à l’accès à la culture.

“L’acte attaqué (NdlR. l’arrêté royal post-Codeco du 23 décembre) ne démontre pas en quoi les salles de spectacle relevant du secteur culturel seraient des lieux particulièrement dangereux pour la santé et la vie des personnes en tant qu’ils favoriseraient la propagation du coronavirus, au point qu’il soit nécessaire d’en ordonner la fermeture”. En fait, il aurait fallu “démontrer concrètement en quoi la mesure de fermeture est incontournable pour faire face à un tel danger (Ndlr. Le variant Omicron) pour la population.”

Les salles de spectacles peuvent donc rouvrir. Mais pas les cinémas ni les salles de concert. Ils devraient le pouvoir dès vendredi, date à laquelle un autre arrêté du Conseil d’État est attendu. Ici, le recours, à la portée plus large que le seul créneau des spectacles, a été déposé par la Ligue des droits humains et 11 autres acteurs. Il vise toutes les fermetures de lieux à vocation culturelle. L’argumentation étant similaire à celle Mathieu Pinte, les observateurs s’accordent pour dire qu’il n’y a aucun suspense et que le Conseil d’État les suspendra bien toutes.

Du reste, ce mardi, la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, sûre d’elle, tweetait ceci à 18 heures : “Le Conseil d’État vient de trancher et rappelle qu’il n’est pas démontré que les salles de spectacle seraient des lieux particulièrement dangereux. La fermeture des salles de théâtres est donc levée. Rien ne sert d’attendre un nouvel arrêt avant de rouvrir les cinémas.”

À 21 heures, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) se rendait aussi à l’évidence. Elle propose de revenir à la situation qui précédait le dernier Comité de Concertation (Codeco) concernant le secteur culturel, à savoir une réouverture conditionnée entre autres à un nombre limité de spectateurs, “en combinaison avec d’autres mesures, car le variant Omicron est en plein essor”.

Les autorités fédérales devaient se concerter dès ce mardi soir à ce sujet.