Chaque jeudi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) met à jour sa carte d'Europe des voyages. Au vu des derniers chiffres de l'épidémie dans notre pays, on apprenait début de semaine que la Belgique allait passer du rouge à l'orange . Finalement, ce n'est pas le cas puisque Bruxelles conserve la couleur rouge, tandis que la Flandre et la Wallonie arborent bien l'orange annoncé.

En effet, pour obtenir la teinte orangée il faut que deux critères soient remplis. D'une part, que le taux de positivité soit en dessous de 4%. Et d'autre part, qu'il y ait moins de 150 cas/ 00.000 habitants sur quatorze jours. A l'échelle nationnale, la Belgique respecte ces conditions avec un taux de positivité de 2.4 % et 123.3 cas/ 100.000 habitants. Cependant, ce n'est pas le cas des chiffres de la région bruxelloises avec165 cas/100.000 habitants sur quatorze jours et c'est bien ces derniers que l'ECDC prend en compte.