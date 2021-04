La vaccination peut désormais se dérouler tous les jours de la semaine en Flandre, étant donné les stocks plus importants de doses dipsonibles. Au total, plus de 3.000 vaccins seront inoculés ce dimanche dans trois centres situés à Tielt (Flandre occidentale), Saint-Nicolas (Flandre orientale) et Malle (Anvers).

La semaine prochaine, la Flandre devrait par ailleurs effectuer un nombre record de piqûres avec 358.140 inoculations prévues, alors que la campagne de vaccination pour les plus de 65 ans bat son plein. Dimanche prochain, le 18 avril, sept centres de vaccination devraient ouvrir leurs portes pour administrer au total près de 6.500 doses.

En Wallonie, aucune vaccination n'est prévue le dimanche à ce stade, avait indiqué mercredi le porte-parole d'Yvon Englert, commissaire Corona pour la Wallonie. "Les doses disponibles ne permettent déjà pas d'ouvrir nos centres entièrement la semaine. Cela n'a donc pas de sens d'ouvrir le dimanche dans ces conditions", avait-il expilqué.

À Bruxelles, les centres de vaccination sont également fermés le dimanche.