Difficile de dresser le profil-type du participant au "convoi de la liberté" tant les idéologies et les revendications que cette manifestation concentre sont plurielles.

Sans véritables porte-paroles et sans leaders affirmés, ce mouvement hétéroclite se coordonne autant qu’il se disperse sur toutes les plateformes possibles de médias sociaux : Facebook, Twitter, Zello, Telegram ou encore Gettr, le média récemment créé par un ancien conseiller de Donald Trump. Quelques personnalités fortes émergent du lot comme Rémy Monde qui parvient à canaliser des milliers d’internautes au travers de ses lives Facebook et de ses déclarations sur le consentement et la liberté, ou encore Jérôme Rodrigues, qui était présent à Paris.