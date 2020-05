Au sein du comité de pilotage, les syndicats ont donc insisté sur la nécessité de déployer davantage de policiers sur le réseau ferroviaire. "Si la police était bien présente sur les routes pour contrôler les déplacements nécessaires, c’était beaucoup moins le cas dans les trains", indique Pierre Lejeune. "On a vraiment insisté pour que des brigades de la police et de Securail soient ajoutées pour soutenir le personnel. Toutefois, il sera impossible de mettre un policier dans les 2 500 trains qui roulent au quotidien. C’est donc une difficulté face à laquelle les accompagnateurs vont se retrouver et ce n’est pas à eux de régler ce genre de problème."

(...)