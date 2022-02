Le sociologue et politologue Benoît Rihoux (UCL) décrypte les difficultés du mouvement à s'organiser en Europe et délivre le profil type des manifestants.

Comment peut-on décrire ce “mouvement” et quelles sont les revendications ?



“Au Canada, il est clairement identifiable mais pas encore en Europe. Là-bas, les citoyens militent pour les droits individuels, c’est une lutte pour conserver ses libertés. On observe une résistance assez forte aux interventions de l'État, comme sur le plan sanitaire, c’est un mouvement populaire d’opinion très puissant aux Etats-Unis et au Canada mais qui n’est pas nécessairement politisé”.

(...)