Roméo, 5 ans, fait voler son petit avion en plastique dans les airs. "Il adore les avions, raconte Corine, sa grand-mère, habitante de La Bascule, quartier entre Uccle et Ixelles. "Il vient de Bastogne. L’année dernière, nous sommes venus voir le défilé. Je voulais l’emmener tous les ans pour voir l’évolution. Cette année, je pensais qu’il y avait quand même un petit défilé et qu’on pourrait le voir un peu, mais non. C’est triste." Roméo et sa grand-mère restent à la barrière, rue Ducale, les yeux dans le vague.

Toutes les rues joignant le Parc de Bruxelles et le Palais royal sont fermées. Des barrières et des camions de police verrouillent les accès. Des agents sont devant le cordon pour informer les passants. Belges ou touristes, les gens sont nombreux à espérer apercevoir quelque chose, mais ils obtiennent tous le même refus des autorités. "La cérémonie est privée et réservée à des invités", précise un policier à un curieux.

Une famille française, en visite à Bruxelles pour deux jours, observe la scène en peu en retrait. "C’était l’occasion de voir le défilé", lâche Isabelle. Elle, son mari et leurs enfants sont déçus mais pas surpris. "La semaine dernière, le 14 juillet, en France, c’était pareil."

Sabrina et ses deux filles voulaient rejoindre le parc de Bruxelles. "D’habitude, il y a des activités dans le parc pour le 21 juillet. On voulait y aller, mais la policière nous a dit que c’était fermé."

Et de poursuivre : "J’ai demandé à ma fille de vérifier sur internet avant de partir. Il n’y a rien de marqué. Ils n’ont pas assez communiqué sur ces fermetures."

Devant les flâneurs postés devant les barrières, les berlines noires défilent et pénètrent le barrage. La tribune est installée devant le Palais et ne se voit pas des rues adjacentes. Cette année, la fête nationale n’en aura que le nom.