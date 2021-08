Alors que de nombreux pays européens étendent le champ d’application du pass sanitaire, la Belgique suit sa propre voie.

L’extension du pass sanitaire est entrée en vigueur ce 9 août en France dans les cafés, restaurants, hôpitaux mais aussi transports (trains, avions et car). L’Allemagne, les Pays-Bas, la Grèce, l’Italie ou le Portugal ont aussi pris des mesures restrictives liées à un pass sanitaire. Dans notre pays, le Covid safety ticket ne sera requis que dans les grands évènements. "La solution ne peut jamais être d’organiser notre vie avec des pass […] On n’a pas besoin de telles mesures", nous indiquait Alexander De Croo le 31 juillet. Dix jours plus tard, le Premier ne prévoit pas davantage d’étendre le champ d’action du pass. "Nos chiffres de contaminations sont assez bons comparés aux autres pays, donc pas de raison d’aller plus loin dans le pass sanitaire", abonde le cabinet du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.

Plus étonnant : aucun parti, même dans l’opposition, ne plaide en ce sens. Comment expliquer cette presque exception belge ?