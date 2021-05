"Il y a une question de temporalité. Mais au-delà, il reste beaucoup de questions qui se posent", a-t-il estimé alors qu'il était interrogé sur le sujet par le député Ecolo Stéphane Hazée.

"On n'évitera pas d'en parler demain/mardi au comité de concertation", a poursuivi Elio Di Rupo. "L'objectif de cette nouvelle réunion, c'est de donner des perspectives pour juin, juillet, août et peut-être même septembre en tenant compte de différents paramètres, dont l'occupation des soins intensifs et la progression de la vaccination", a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, avait indiqué, sur Twitter, que 40% des Wallons avaient désormais reçu une première injection de vaccin contre le Covid.