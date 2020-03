Alexandre, frappé par le paludisme et bloqué au Libéria, espère rapidement rentrer.

Plus de 442 189 Belges vivant à l’étranger, plus de nombreux touristes et voyageurs, ont été pris de court par la pandémie. Beaucoup sont revenus au pays. D’autres sont toujours bloqués sur place, sans possibilité immédiate de rapatriement. Pas moins de 17 000 Belges, touristes ou résidents à l’étranger sont encore inscrits sur Travellers Online (plateforme du SPF Affaires étrangères) dont la grande majorité espère parvenir à rentrer au pays. Ils étaient plus de 30 000 au début de l’épidémie. L’objectif affiché par le ministre est de rapatrier un maximum de personnes, parmi celles qui le souhaitent. Mais nombre de situations restent problématiques.

Comme celle qu’affronte Alexandre Gibon, un Bruxellois de 31 ans qui réalise un tour du monde à vélo, et dont nous vous narrions mercredi dernier la course contre la montre pour quitter le Libéria et passer la frontière avec la Côte-d’Ivoire avant leur fermeture et prendre un vol vers la Belgique.

Sa tentative s’est soldée par un échec. Bloqué par un douanier, il a pris le chemin en sens inverse pour retrouver Monrovia et la chambre qu’il occupe actuellement. Le trafic aérien a été suspendu, les frontières sont fermées.

Entre-temps, épuisé par le stress de ce périple en taxi à travers les pistes du pays, il a été pris de fièvres paludiques. " Je reste enfermé dans ma chambre. Mon système immunitaire est fortement affaibli et je n’ai pas envie d’attraper le coronavirus maintenant en plus du paludisme , nous explique-t-il. Il n’y a que deux Belges dans le pays qui ont fait la demande pour rentrer. On ne doit pas être en tête de liste…"

Bloqué dans un pays au système de santé rudimentaire, l’inquiétude est grande . "Ce qu’on vit, c’est comme gérer 200 tremblements de terre en même temps" , nous glisse une source aux Affaires étrangères.

À ce jour, la Belgique a déjà organisé 20 vols de retour (Maroc, Tunisie, Canaries, Sénégal, et Égypte). Des vols sont prévus vers la RDC, et des rapatriements sont envisagés depuis l’Amérique latine et l’Asie. "Les critères sont variables mais il est clair qu’on organisera plus rapidement un vol dans un pays où il y a 5 000 Belges que là où il y a en a 5 ", nous précise le porte-parole du SPF Affaires étrangères, qui s’empresse de préciser. "Cela ne veut pas dire qu’on oublie les autres. L es retours peuvent se faire via d’autres moyens. On peut profiter de vols du mécanisme de protection civile européenne qui réunit des ressortissants de plusieurs pays. "

Mieux vaut être français

C’est ainsi que des Belges sont revenus des Philippines, via Prague. Sur place, les autorités belges composent avec les juridictions locales qui ont fermé leur espace aérien, refusent que l’on franchisse leur frontière. C’est le cas au Libéria, mais la Belgique rencontre aussi des difficultés avec le Maroc. Le passeport d’une personne coincée à l’étranger est bien plus qu’un bout de papier. " Dans la situation actuelle, il est préférable d’être français, surtout si l’on se trouve dans ces régions d’Afrique de l’Ouest ", analyse le Pr Michel Liégeois, (UCL) du centre d’étude des crises et des conflits internationaux. " Pour les contacts et le soutien direct, la taille d’un pays joue beaucoup, comme le fait d’avoir une ambassade dans le pays. Dans un second temps, la solidarité européenne entre en compte. On se trouve avec des touristes belges éparpillés à travers le globe, le système aérien est à l’arrêt. Les touristes peuvent avoir un sentiment d’abandon mais ce serait injuste de tenir les diplomates pour responsables. Ils sont démunis face à la situation."