Quatre détenus ayant été testés positifs au coronavirus sont actuellement traités médicalement et deux d'entre eux ont dû être hospitalisés, a-t-on appris lundi auprès de l'administration pénitentiaire.

Cinquante-trois autres prisonniers ont par ailleurs été médicalement isolés car ils présentaient des symptômes légers. Du côté des gardiens, 32 membres du personnel ont été diagnostiqués positifs. Parmi les détenus positifs au Covid-19, trois émanent de la prison de Turnhout et ont été envoyés au centre médical de la prison de Bruges, où l'un d'eux a finalement été redirigé vers un hôpital extérieur. Un détenu de la prison de Forest a lui aussi été transporté au sein d'un hôpital de Bruxelles.

Cinquantre-trois personnes incarcérées ont par ailleurs été isolées par mesure de précaution. Elles présentaient des symptômes comme de la fièvre et sont suivies médicalement. Les différents médecins pourraient décider de les soumettre à un test.

Enfin, au sein du personnel des prisons, on recense 32 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Six ont été déclarés guéris et ont repris le travail tandis que parmi les 26 restants, la plupart sont déjà absents de leur travail depuis un certain temps.