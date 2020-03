Un total de 323 détenus ont bénéficié d'une prolongation de leur congé pénitentiaire, a précisé vendredi une porte-parole de l'administration pénitentiaire.

Cette mesure est destinée à protéger le personnel et les détenus de la propagation du coronavirus. La presse flamande avait avancé il y a quelques jours un premier décompte faisant état de 306 détenus pouvant bénéficier d'une telle mesure, mais il manquait alors les données des prisons de Hasselt et Termonde. Le nombre ne devrait donc plus augmenter, a indiqué la porte-parole.

Sur ces 323 détenus, 115 séjournaient dans un établissement en Flandre, 160 en Wallonie et 48 à Bruxelles.

"Ce sont des détenus qui ont déjà été évalués positivement parce qu'ils travaillent intensément à leur réinsertion dans la société", expliquait la porte-parole à la presse flamande. "Les détenus en question disposent d'un lieu d'accueil hors de la prison. Au lieu des 36 heures prévues pour un congé pénitentiaire, ils pourront sortir jusqu'au 5 avril".

Les condamnés pour terrorisme ou faits de mœurs ne peuvent pas bénéficier de la mesure, ni les détenus condamnés à une peine de plus de 10 ans ou sans adresse fixe.