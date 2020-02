Pour les Belges bloqués sur place, le plus dur reste l’incertitude quant au retour.

Dans l’hôtel H1O Costa Adeje Palace, la vie reprend petit à petit un cours normal. "On ne va pas se plaindre, la situation a bien évolué depuis mardi et le confinement dans les chambres" , explique Fabienne, qui s’est fait une raison à l’idée de devoir rester sur place 14 jours.

"On ne peut pas trop se plaindre car le personnel fait son maximum pour nous rendre le séjour le plus agréable possible, malgré le fait que les bars soient fermés et que le service au restaurant ne soit pas aussi complet qu’en temps normaux. Nous pouvons désormais circuler librement dans l’enceinte de l’hôtel et des mesures de précaution ont été prises pour éviter au maximum la contamination."

Le plateau de sandwichs servi le premier jour de confinement a aussi laissé place à un retour au restaurant pour les repas. "Mais on doit porter un masque lorsqu’on s’approche du buffet et il est obligatoire de se laver les mains avec un gel hydroalcoolique. Des membres du personnel veillent d’ailleurs particulièrement à ce que cela soit respecté, ce qui n’était malheureusement pas le cas mercredi, lorsque nous avons déjà pu retourner au restaurant."

Preuve que les vacanciers s’adaptent à la situation, les abords de la piscine sont à nouveau forts fréquentés. "Certains portent des masques, mais d’autres ne semblent pas plus effrayés que cela."

Fabienne et son compagnon en sont désormais quasi certains : ils ne rentreront pas en Belgique avant une bonne dizaine de jours. "On a lu et entendu partout que nous devrions rester 14 jours à l’hôtel. Mais tant du côté de Tui que de la réception, personne ne nous confirme officiellement l’information. Mercredi soir, lorsqu’on a interrogé la réceptionniste, elle nous a dit que nous devrions rester jusqu’au 9 mars. À deux mètres d’elle, la directrice est alors intervenue pour dire que rien n’était officiel. Alors, qu’en est-il réellement, on ne le sait toujours pas."

Fabienne positive cependant. "Nous n’avons pas de température. Il n’y a pas eu de nouveau cas de contamination. On ne va pas se plaindre. Il y a bien pire que ça. Après tout, on est quand même un petit peu en vacances…"