Le SPF Santé Publique et le Conseil national de sécurité font le point ce samedi 25 avril sur les derniers chiffres relatifs à l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Ces dernières 24h, 241 décès liés au coronavirus ont été reportés en Belgique, dont en 154 Flandre, en 59 Wallonie et à 28 Bruxelles; 72 sont décédés à l'hôpital et 164 en maisons de soins. Ce qui fait un total de 6.917 décès dans notre pays depuis le début de l'épidémie.

1032 nouvelles contaminations ont également été rapportées: 431 en Flandre, 355 en Wallonie et 128 à Bruxelles.

On dénombre 217 personnes admises à l'hôpital, ce qui porte au total à 4.195 personnes hospitalisées actuellement, soit une baisse de 160 personnes. Parmi ces personnes, 934 sont aux soins intensifs (moins 36 patients par rapport à hier) et 635 sont placées sous respirateur, soit une baisse de 46 personnes. Hier, 295 patients ont quitté l'hôpital.

Au total, 45.325 cas ont été confirmés et 8.396 tests ont été exécutés hier.

Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.