Bientôt des événements réservés aux vaccinés plutôt qu’une fermeture pure et dure en Belgique ? L'idée serait sur la table du Comité de concertation Belgique Adrien de Marneffe © BELGA

La fuite du rapport du Gems, et surtout son contenu, a jeté un froid ce lundi matin. Les mesures préconisées par les experts chargés de conseiller le gouvernement constituent un solide tour de vis, même par rapport aux récentes expressions publiques des politiques et experts. Ces derniers recommandent la fermeture du monde de la nuit (discothèques, soirées étudiantes, etc.) et des salles de sport pour un mois. D’autres mesures figurant dans le rapport : le port du masque requis dès 9 ans, le télétravail obligatoire mais aussi un élargissement du Covid Safe Ticket, qui ne serait plus suffisant mais devrait être couplé au port du masque, ou à un test PCR.