L'hôpital Sint-Trudo à Saint-Trond a atteint la capacité maximale en soins intensifs pour les patients atteints du coronavirus, a fait savoir dimanche l'établissement, confirmant une information de Het Laatste Nieuws.

Dimanche, deux patients ont été transférés vers deux autres hôpitaux, à savoir le RZ Heilig Hart à Tirlemont et le Jessa Ziekenhuis à Hasselt.

Actuellement, 32 patients infectés sont hospitalisés à l'hôpital Sint-Trudo, dont neuf en soins intensifs. L'hôpital a ainsi atteint sa capacité maximale. L'hôpital dispose toujours de six lits en soins intensifs pour les patients non atteints mais travaille au dégagement de cinq lits supplémentaires pour la section 'corona'". Cela devrait être opérationnel dans quelques jours. Samedi, deux patients sont décédés au sein de l'établissment, et un troisième dimanche matin. Au total, cinq patients y sont décédés. Cing personnes ont par ailleurs pu être renvoyées chez elles en quarantaine.