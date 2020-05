Le SPF Santé publique et le centre de crise ont présenté ce vendredi 15 mai les dernières données relatives à l'épidémie de coronavirus dans notre pays.

190 personnes ont pu quitter l'hôpital ces dernières 24 heures, tandis que 67 Belges y sont entrés. Les experts ont en outre déploré le décès de 56 personnes.

Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, a commencé par mettre l'accent sur les tendances de deux indicateurs importants dans le suivi de l'évolution de l'épidémie en Belgique. Il s'agit d'une part des incapacités de travail et d'autre part des syndromes respiratoires aigus.

"L'incapacité de travail est évaluée sur plus de 80.000 fonctionnaires disséminés dans tout le pays et nous permet d'avoir une idée très rapide de l'évolution de l'incapacité pour différentes raisons bien sûr mais tout particulièrement ici liée au Covid au sein de la population belge", explique Yves Van Laethem. "Cet indicateur nous avait montré une évolution très rapide vers le haut au début de la pandémie en mars et était revenu vers une tendance classique au niveau du mois d'avril et du mois de mai. Le graphique nous montre sur la ligne la plus sombre que durant la dernière semaine, cet indicateur est resté parfaitement stable et ne montre donc aucune augmentation des incapacités de travail au sein de la population des fonctionnaires belges."

Indicateur de l'incapacité de travail © Sciensano



"D'autre part, l'indicateur des infections respiratoires est celui qui est classiquement employé par le système de santé publique, et donc Sciensano, pour évaluer l'importance de l'impact de la grippe chaque année. Cet indicateur est normalement suivi jusqu'à peu près fin mars, courant avril mais son suivi a été prolongé cette année de manière à évaluer l'impact du Covid-19, qui se présente souvent dans un tableau comparable à la grippe. Cet indicateur n'a pas montré d'évolutions péjoratives durant la dernière semaine en Belgique. On peut donc dire que d'un point de vue global, la situation par rapport à cet indicateur-là aussi reste tout à fait favorable."

© Sciensano



Une mortalité plus importante en Belgique qu’ailleurs ? L'expert clarifie la situation

Yves Van Laethem a ensuite voulu clarifier les chiffres belges concernant les décès et expliquer le taux de mortalité par rapport aux autres pays européens. "Si on ne regarde que les chiffres, sans explications, la Belgique présente effectivement un taux de mortalité élevé, comme certains pays du Sud tels que l'Italie ou l'Espagne. Ceci s'explique par différents facteurs et notamment par le fait que la manière de définir un cas de décès Covid positif n'est pas le même selon les pays. En effet dans certains pays on ne dénombre que les cas qui décèdent à l'hôpital, dans d'autres on admet aussi les cas en maisons de repos mais on ne prend pas les cas qui sont Covid non testés. La Belgique a décidé elle de rassembler tous ces cas dans ses déclarations de décès et ce type de surveillance représente d'ailleurs ce que l'OMS recommande actuellement. A un point tel que la Belgique a été la semaine passée félicitée par l'OMS d'une part et par le Centre européen de contrôle des maladies d'autre part pour son suivi de la mortalité et que ce type de suivi est celui auquel les autres pays sont invités à recourir dans le futur.

© Sciensano



Quelle comparaison avec la grippe ?

Yves Van Laethem a expliqué également durant la conférence de presse que le coronavirus tuait davantage que la grippe saisonnière. "Chaque année, en période hivernale, on a un degré de surmortalité qui peut aussi être important, avec 4.000 voire 5.000 décès. C'est évidemment nettement moins que ce que nous vivons cette année puisqu'à l'état actuel de la pandémie dans notre pays, nous sommes pratiquement à 9.000 décès. Ceci dénote que cette pathologie est clairement plus dangereuse et marque davantage la population par ses conséquences d'hospitalisations mais également de mortalité."

© Sciensano



Comment évaluer si on repart dans la mauvaise direction ?

A partir de quel seuil chiffré, par exemple du nombre de nouvelles hospitalisations, les experts estiment-ils que la situation épidémique repart dans la mauvaise direction ? Yves Van Laethem a tenu à nuancer la question. "Actuellement, ce n'est pas la notion de seuil qui nous paraît la plus importante mais la tendance dans l'évolution du nombre d'hospitalisations. Je rappelle que cette tendance est systématiquement à la baisse et en l'occurrence, dans les derniers chiffres, de l'ordre de 8% par jour. Ces chiffres sont quotidiennement suivis et on en tiendra bien sûr compte mais on tiendra compte aussi d'autres indicateurs aussi importants et particulièrement précoces pour permettre de voir où en est l'évolution du Covid-19, comme par exemple le nombre de nouvelles contaminations ou le nombre de gens absents au travail et/ou présentant un syndrome respiratoire aigu. C'est sur base de ce réseaux d'indicateurs que nous allons suivre la pathologie et que nous devrons être capable, si nécessaire, de réagir en temps voulu."

"Il est clair que cet été, tout se déroulera différemment"

Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise, est quant à lui revenu sur les mesures de déconfinement annoncées mercredi par le Conseil national de sécurité. "Nous allons avoir plus de possibilités, tant sur le plan professionnel que dans notre vie privée. Nous en sommes tous heureux. Beaucoup de personnes ont encore néanmoins beaucoup de questions. Par exemple, comment se dérouleront les prochains week-ends, les prochaines semaines, les prochains mois? Il est en tout cas clair pour tout le monde que cet été, tout se déroulera différemment. A quoi vont ressembler concrètement les mois d'été? Personne ne le sait. Et personne ne peut le prévoir. Dans tous les cas, nous savons aujourd'hui que nos comportements devront être adaptés à la présence de ce virus. Nos comportements d'aujourd'hui détermineront bien évidemment ce qui sera possible de faire les mois prochains. Que ce soit dès lors pour chacun d'entre nous une motivation de respecter au mieux ces recommandations et d'adapter nos gestes quotidiens", a-t-il précisé avant de conclure la conférence.