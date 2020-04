Le centre national de crise et le SPF santé publique ont dévoilé ce mercredi 22 avril les dernières données relatives à l'épidémie de coronavirus dans notre pays.

Les dernières 24h, 266 décès ont été rapportés (sur un total de 6.262). On dénombre également 236 nouvelles hospitalisations.

Au cours de leur point presse quotidien, les experts (sans Emmanuel André absent mais avec Steven Van Gucht, président de Sciensano, et Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise) se sont exprimés sur cette évolution du virus en Belgique et ont apporté quelques précisions.

"Il devient de plus en plus évident que le pic a été atteint le 12 avril", a déclaré Steven Van Gucht, même s'il déplore encore de nouveaux décès liés au "recul".

Ne pas brûler les étapes

Benoît Ramacker, de son côté, affirme que "les chiffres présentés aujourd'hui et ces derniers jours sont encourageants. Cela nous fait tous espérer des temps un peu plus agréables. Dans les médias paraissent différents articles, sur différents scénarios probables quant à notre avenir. Nous regardons tous vers nos voisins, pays étrangers, vers la levée de certaines mesures dans ces pays. Ce sont tous des signaux qui montrent que nous attendons chacun une levée progressive de ces mesures renforcées. C'est très compréhensible mais nous ne devons pas brûler les étapes. Nous devons encore être patients et nous devons encore respectés les mesures qui sont aujourd'hui d'application et ce, jusqu'au 3 mai. Ce sont nos comportements d'aujourd'hui qui vont déterminer notre avenir. "

Le porte-parole du Centre de crise insiste encore sur les efforts réalisés. "Les efforts collectifs de ces derniers jours ont en effet porté leur fruit. C'est grâce à leur application strice que nous avons pu ensemble diminuer la force de ce virus. Mais ce virus est tenace et ne se rend pas facilement. Nous devons donc restés motivés et nous encouragés mutuellement pour tenir bons. Nous ne devons pas aujourd'hui abandonner nos efforts."