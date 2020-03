Cinq autres personnes sont décédées lundi en Belgique à cause du Covid-19, a confirmé le virologue Marc Van Ranst lors du journal sur la télévision flamande VTM. Cela porte à dix le total de personnes décédées en Belgique à cause du nouveau coronavirus.

Alors que ces cinq décès supplémentaires dû au Covid-19 ont été annoncés, pour 1.058 cas confirmés à travers le pays , le Roi a tenu un discours où il a salué le travail des autorités qui ont "pris leurs responsabilités en adoptant des mesures drastiques", notamment la fermeture pour plusieurs semaines des bars et restaurants et la suspension des cours dans les écoles et de toutes activités récréatives.

Le Sénat a décidé pour sa part d'annuler sa prochaines séance plénière prévue vendredi, ainsi que toutes les séances de commission jusqu'à nouvel ordre. Les réunions de commission de la semaine en cours avaient déjà été annulées.