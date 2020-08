Une réunion avec les établissements d'enseignement supérieur et les acteurs de la promotion sociale aura toutefois lieu le vendredi 21 août, en présence d'un expert, pour fixer les modalités pratiques.

Les dispositions en vue de la reprise des cours à la rentrée 2020/2021 ont été fixées dans un protocole communiqué le 29 juin dernier aux établissements. Il a été élaboré conjointement avec les établissements et le groupe d'experts chargé de la stratégie de sortie du confinement (GEES) et contient des dispositions pratiques destinées à permettre un retour progressif en présentiel, tout en garantissant la sécurité sanitaire des professeurs, du personnel administratif et des étudiants.

La rentrée académique aura lieu 15 jours après celle de l'enseignement obligatoire.

Les trois Communautés se sont accordées vendredi pour organiser une rentrée dans le fondamental et dans le secondaire scolaire sous un régime commun - le même "code jaune" -, malgré la reprise relative de l'épidémie de Covid-19 en Belgique.

En Flandre, le recteur de l'Université de Louvain (KU Leuven), Luc Sels, a affirmé samedi que la rentrée se ferait également sur la base du code couleur jaune pour ses treize campus, situés à dix endroits différents, tout en se disant prêt à faire évoluer la situation "avec souplesse" si les conditions sanitaires venaient à l'exiger.

A partir de fin septembre, un maximum de cours seront donnés en présentiel, sur ces campus, a-t-il précisé à l'agence Belga. Mais "nous sommes prêts à tous les scénarios", a-t-il ajouté.