Il y a ceux qui vont se sentir esseulés et d'autres qui ne vont plus se supporter car trop l'un sur l'autre, la parentalité va être mise à mal. Certains vont vivre H24 ensemble et d'autre H24 séparés, sans ce fameux juste milieu qui faisait fonctionner tout le monde. Comment avancer, comment aller au mieux, comment respirer ? On en parle avec Nicolas Pinon, docteur en sciences psychologiques, chargé de cours à l'UC Louvain et HE Vinci.

Ces premiers jours ont semblé durer une éternité pour tout le monde...

Effectivement, le quotidien qui nous semblait si évident jusque là devient à peine imaginable. Et il est à craindre que la situation va empirer encore avec l'accroissement des contaminations et des hospitalisations attendues. Cela va encore accélérer l'impression d'être perdu.

Comment faire quand on est un couple qui ne faisait que "fonctionner" pour encaisser ce confinement surtout avec des enfants ?

On va beaucoup tourner en rond dans les familles, chacun avec ses peurs, ses frustrations qu'il ne voudra ou ne pourra pas partager avec l'autre; chacun avec son envie d'être seul ou à l'inverse d'être proche de quelqu'un.

