Les maisons de repos réagissent à l’épidémie de coronavirus.

Dans la plupart des maisons de repos, l’heure n’est pas encore à la panique. L’accent est mis sur les mesures d’hygiène de base et c’est à peu près tout.

"Les personnes âgées représentent une population à risque mais on gère la situation dans le calme. Les procédures sont connues du personnel. Il y a du gel pour se désinfecter les mains, comme pour n’importe quelle épidémie. On essaye de rester rationnel. Nous sommes attentifs à la situation mais pour le moment, nous sommes tout à fait sereins" , indique Vincent Frédéricq, secrétaire général de la Fédération des maisons de repos (Femarbel).

"On applique les mesures d’hygiène de base. On a mis des affiches et on demande aux visiteurs qui ne se sentent pas bien de rester chez eux. On n’observe pas pour autant une diminution du nombre de visites dans nos homes" , explique Christine Permanne, présidente de l’Association des directeurs de maison de repos (ADMR). L’association n’a pas non plus souhaité généraliser la prise de température parmi les résidents.

"On ne veut pas faire peur inutilement. On voit au cas par cas. Si une personne présente des symptômes, on lui fera passer des tests mais on ne veut pas propager la peur."

Le groupe Orpea Belgium, qui représente 78 maisons de repos en Belgique et héberge plus de 7 000 personnes âgées, a toutefois décidé d’aller un pas plus loin en prenant systématiquement la température de chaque visiteur avec un thermomètre infrarouge. Chaque visiteur ayant une température de plus de 37,5 degrés est renvoyé vers son médecin traitant et n’est évidemment pas admis dans le home.

Par ailleurs, les visiteurs qui toussent ont l’obligation de porter un masque. Des thermomètres infrarouges, des lunettes de protection et des masques ont donc été fournis à chaque résidence et des affiches explicatives ont été posées. Un dispositif de désinfection, des masques ainsi que les explications nécessaires pour un bon usage sont également disponibles.