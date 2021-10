Le comité de concertation qui s'est tenu mardi a accouché d'un petit tour de vis sanitaire afin de freiner la hausse des contaminations au Covid que nous connaissons actuellement. Les autorités fédérales ont donc décidé d'étendre l'utilisation du Covid Safe Ticket à l'entièreté de la Belgique et de réinstaurer l'obligation du port du masque en Flandre.

Bart de Wever, qui s'opposait à la mise en place du CST en Flandre, n'a donc pas apprécié les décisions du Codeco. Selon lui, la Flandre n'a pas eu son mot à dire dans les choix annoncés mardi. "Dans une pandémie où l'état d'urgence est déclaré, en vertu de la loi pandémie, la Flandre n'a pas grand-chose à dire", a déclaré le président de la N-VA sur Canvas. "Nous sommes forcés d'utiliser ce Covid Safe Ticket et c'est une 'fausse bonne idée'".

Ce que Bart de Wever ne comprend pas, c'est que la Flandre possède un taux de vaccination supérieur aux autres régions du pays. 93% de la population flamande est vaccinée, contre 83% des Wallons et 70% des Bruxellois. "On devait faire une seule chose au niveau flamand, c'était de vacciner la population. Nous l'avons fait brillamment", a ajouté De Wever, qui se demande encore pourquoi les règles sanitaires ont été renforcées en Flandre: "Si la Flandre a un taux d'occupation de lits aux soins intensifs de 10 %, que la Wallonie est à 15 % et Bruxelles à 25 %, où allez-vous vous resserrer la vis? Pour la Vivaldi, c'est en Flandre".