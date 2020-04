La propagation du coronavirus en Belgique se poursuit. 2.240 personnes sont décédées au total des suites du covid-19 (+205 sur les 24 dernières heures). Philippe De Backer, le ministre en charge du matériel médical, a confirmé que la capacité de tests allait bien être élargie, à environ 10.000 par jour, grâce aux réactifs développés par l’ULiège, mais il a dit aussi attendre les recommandations des experts du RMG (Risk Management Group) pour savoir qui sera testé en priorité. De son côté, le ministre du Budget, David Clarinval, parlait de 40.000 à 50.000 tests quotidiens.

Mais alors que différents chiffres circulent à ce sujet, qu'en est-il vraiment ? Pour en savoir plus, il faut aller du côté de l'ULiège où une unité de recherche Covid-19, a développé cinq nouveaux réactifs qui permettent de tester automatiquement et à grande échelle, via la force de frappe des laboratoires GSK, UCB et Janssens Pharmaceutica, qui sont en train de les produire en quantité. Car actuellement, ce volume est limité par la pénurie des réactifs commerciaux au niveau mondial et par le caractère fastidieux des tests manuels.

"On est tout prêt d'augmenter grandement cette capacité. Le dispositif est quasi prêt mais il y a encore quelques problèmes logistiques à régler. On travaille comme des fous dessus, ils vont arriver dans les laboratoires dès ce jeudi, la capacité de notre pays va donc augmenter à partir de demain, toutes les plate-formes sont presque prêtes à accueillir des millions d'échantillons", assure Fabrice Bureau, Vice-recteur à la Recherche et coordinateur des actions Covid 19 de l'ULiège.

Mais le professeur tient à se montrer prudent, il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation. « Il faut à tout prix éviter de faire des erreurs en voulant aller trop vite c'est-à-dire de réaliser de faux diagnostics, nous sommes occupés à peaufiner les derniers rouages. Et si les moyens sont désormais présents sur notre territoire national pour réaliser un testing massif, le travail en amont reste colossal. "C'est un très long processus qui va du patient jusqu'à la délivrance de l'échantillon, et entre les deux, il faut prendre en compte le transport, la réception des tubes par le médecin. Dès demain, nous allons tester nos plate-formes, il n'y a plus de facteur limitant. Dès ce jeudi, nous allons faire 4000, voire 5000, échantillons en plus pour voir comment ça tourne", rapporte Fabrice Bureau.

La priorité ira aux maisons de repos et au personnel

En plus du dépistage dans les hôpitaux, le nombre de tests effectués au quotidien va doubler puis tripler dans les jours à venir. Comment ? En mettant sous-pression le système en place.

Mais alors qu'est-ce qu'il bloque pour le moment et pourquoi ne pas passer à 40.000 tests dès ce jeudi ? "Du personnel, on en a beaucoup, les gens sont là et ils ne demandent pas mieux, que ce soit dans les universités ou les chaînes pharmaceutiques, la main d'oeuvre ne manque pas. Les problèmes sont plutôt d'ordre informatiques, la question suivante se pose : comment délivrer des dizaines de milliers de réponses par jour aux médecins, s'il y a un bug informatique, on poiurrait alors délivrer de fausses réponses. Il y a en effet encore quelques bugs techniques au niveau des analyses et donc certains petits détails technologiques à régler. Mais d'ici la fin de semaine prochaine, on sera à 10.000 tests en plus par jour et après ça pourrait augmenter relativement vite. Par contre, arriver à 20.000 de plus comme ça a été annoncé, ça paraît plus compliqué d'un point de vue logistique".

Et au niveau des priorités, elle sera donnée en premier lieu aux maisons de repos car elles rassemblent une importante densité de population et surtout, c'est le public le plus à risque et ils restent très proches les uns des autres dans les homes. D'ailleurs, ils représentent un tiers de la mortalité causée par le Coronavirus. "Et ces chiffres sont même sous-estimés, on reçoit des infos très inquiétantes venant des homes. Les tests seront donc réservés pour cette population dans un premier lieu puis ensuite pour le personnel soignant, que ce soit les médecins généralistes et les infirmières à domicile", détaille-t-il.

Si cette augmentation du testing sera évolutive, cela reste une bonne nouvelle pour la suite. Car les avantages du testing massif, comme c'est le cas actuellement en Allemagne, sont nombreux. "Premièrement, cela permet de tester plus de personnes pour savoir qui est contaminé par le Coronavirus afin de l'isoler pour limiter les contacts avec les gens porteurs du virus. De plus, cette méthode permet détecter plus vite les personnes porteuses du virus mais asymptomatiques. Dès qu'on sait que la personne est positive, on peut alors la mettre en quarantaine, ce qui devient urgent sans les homes".