Ils protestent contre la réduction de leur temps de préau mais la direction fait ce qu'elle peut

Des détenus sont en ce moment (jeudi, 11h30) sur le toit de la prison de Saint-Gilles. Les détenus ont refusé de réintégrer les cellules après une sortie au préau d'une heure.

La sortie aurait dû durer deux heures mais en raison du manque important de personnel, il n'était pas possible de la prolonger. "La situation est compliquée pour tout le monde et le personnel de la prison de Saint-Gilles fait aussi ce qu'il peut pour les détenus mais il n'était pas possible de prolonger ce préau", regrette la porte-parole de la direction générale de l'administration pénitentiaire, Kathleen Van de Vijver.

"C'est navrant de constater que les détenus qui sont sur le toit ne se montrent pas compréhensifs face à cette situation. Ils pénalisent les autres détenus du coup".