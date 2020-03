Les écologistes indiquent soutenir la mise en place d'un plan d'action coordonné, pour poursuivre et amplifier les mesures de prévention et de communication envers le monde médical et la population dans son ensemble, ont-ils annoncé dans un communiqué dimanche.

Pour Ecolo-Groen, une priorité est que le personnel médical, en première ligne, soit également protégé et correctement équipé. Les écologistes souhaitent en outre que le gouvernement fédéral assure une mise à disposition de matériel de protection et des kits de dépistages pour les médecins généralistes, hôpitaux et les acteurs de santé de première ligne dans les plus brefs délais.

Les Verts demandent également une organisation systématique de la récolte et du traitement des données épidémiologiques récoltées via les acteurs de santé afin de pouvoir surveiller l'évolution de la maladie.

Ils appellent, en outre, à mettre en place une coopération renforcée au niveau international pour le traitement de l'épidémie et pour la recherche rapide d'un vaccin.

Enfin, Ecolo-Groen estime nécessaire une concertation avec les acteurs économiques et de la société civile quant aux conséquences du coronavirus et aux dispositions à prendre pour limiter ou compenser celles-ci.

"Le meilleur moyen d'agir efficacement contre la propagation du virus et de répondre aux inquiétudes légitimes de la population, passe notamment par une communication systématique, coordonnée, précise et adaptée vers tous les acteurs de la santé, à commencer par les médecins généralistes, sur la façon de prévenir, détecter et traiter le coronavirus. Ce qui n'est manifestement pas pleinement le cas aujourd'hui. La communication doit également passer en 'phase 2' et être amplifiée", commente la députée fédérale Ecolo Laurence Hennuy.

"J'attends de la ministre De Block qu'elle y vienne avec des informations précises quant à un plan d'action coordonné, mais aussi la confirmation que le secteur médical et les médecins généralistes sont, à partir de maintenant, correctement équipés et informés. Et qu'ils puissent ainsi jouer leur rôle au bénéfice de l'entièreté de la population", conclut Mme Hennuy.